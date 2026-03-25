Bus Langgar Jalur di Madiun, Petugas Tersenggol Saat Penindakan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang memperlihatkan aksi penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Madiun.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, tampak dua anggota kepolisian terlibat cekcok saat mengamankan seorang pria, sedangkan satu petugas lainnya berusaha menepikan sebuah bus.

Situasi makin memprihatinkan ketika terlihat seorang anggota polisi duduk di tengah jalan sambil meringis kesakitan dan memegangi kakinya. Kejadian itu pun langsung menarik perhatian para pengguna jalan.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Proliman Joyo, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan insiden itu terjadi pada Senin (23/3).

“Berdasarkan keterangan saksi, bahwa laka lantas tersebut terjadi ketika Bus Mercedes Benz warna cokelat kombinasi kuning bernopol AB 7542 UA yang dikemudikan AA melaju dari arah selatan ke utara,” ujar Nanang.

Bus tersebut melanggar jalur lalu lintas dan diberhentikan petuga serta diminta putar balik. Namun, saat proses tersebut berlangsung, bus justru menyenggol salah satu anggota polisi.

“Petugas kami bernama Prasetyawanto Sakti Aji, yang pada saat itu sedang bertugas mengamankan jalur akibat kecelakaan tersebut, mengalami luka-luka,” katanya.