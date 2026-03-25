JPNN.com

1.500 Keluarga Datang, Lapas I Madiun Perpanjang Kunjungan Hingga Hari Ini

Rabu, 25 Maret 2026 – 14:09 WIB
Lapas Kelas I Madiun membuka layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447/2026. Foto: Humas Lapas Kelas I Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Lapas Kelas I Madiun membuka layanan kunjungan keluarga bagi warga binaan dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447/2026.

Layanan yang telah dibuka sejak Jumat (21/3) hingga Senin (23/3) atau tiga hari ini mendapat antusiame luar biasa dari keluarga warga binaan.

Kepala Lapas Kelas I Madiun Andi Wijaya Rivai menyebutkan sejak dibuka, pihaknya telah menerima 1500 kunjungan keluarga.

Rivai menjelaskan layanan ini diberikan unguk mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin bersilaturahmi dengan anggota keluarganya yang sedang menjalani masa pembinaan.

"Momen lebaran dimanfaatkan sebagai ajang melepas rindu, berbagi cerita, serta mempererat kembali hubungan kekeluargaan yang selama ini terpisah oleh jeruji," kata Rivai, Selasa (24/3).

Melihat antusiasme tersebut, Lapas Kelas I Madiun memutuskan untuk memperpanjang jadwal layanan kunjungan hingga hari ini.

“Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari keluarga warga binaan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memperpanjang jadwal kunjungan hingga hari ini agar seluruh keluarga tetap dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan tertib dan nyaman,” ujarnya.

Meski tingkat kunjungan tinggal, pihaknya memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan kunjungan tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Lapas Kelas I Madiun Lapas I Madiun kunjungan warga binaan warga binaan lapas I Madiun

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU