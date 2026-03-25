Nelayan Hilang di Perairan Gapurana Sumenep Ditemukan Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Mohammad Jaenal Arifin (32) seorang nelayan yang dilaporkan hilang di Perairan Gapurana, Sumenep sejak Senin (23/3) akhirnya ditemukan.

Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dari jarak kurang lebih 1,15 Nautical Mile (NM) di lokasi ditemukannya kapal milik korban, Selasa (24/3).

Kepala Kantor SAR Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR ini Nanang Sigit menjelaskan korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah nelayan setempat menemukan sebuah perahu dengan kondisi mesin masih menyala bergerak menuju arah darat tanpa awak, sementara peralatan pancing masih lengkap berada di atas perahu.

"Berdasarkan laporan tersebut, Tim SAR Gabungan segera melaksanakan operasi pencarian di sekitar lokasi kejadian," kata Nanang.

Pencarian dilakukan mendekati koordinat 7° 3' 59,892" LS dan 114° 1' 59,124" BT atas informasi penemuan jenazah oleh nelayan sekitar.

"Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Dermaga Talango dengan waktu tempuh sekitar satu jam," katanya.

"Setelah tiba di Dermaga Talango, jenazah korban kemudian diserahterimakan kepada pihak keluarga melalui ambulans untuk dibawa ke rumah duka guna penanganan lebih lanjut" jelasnya.

Setelah proses evakuasi selesai, pada pukul 12.30 WIB dilaksanakan debriefing oleh seluruh unsur SAR yang terlibat. Dengan telah ditemukannya korban dalam kondisi meninggal dunia, operasi SAR dinyatakan selesai dan resmi diusulkan untuk ditutup.