Pengunjung Telaga Sarangan Magetan Tembus 17 Ribu Pada Libur Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Magetan mencatat jumlah pengunjung di wisata Telaga Sarangan mencapai belasan ribu orang.

Kepala Disbudpar Kabupaten Magetan Suwito mengatakan data per Senin (23/3), jumlah kunjungan menyentuh 17.635 orang. Kunjungan itu terdiri dari dewasa 16.892 orang dan 743 anak.

“Jumlah wisatawan diprediksi akan terus meningkat, dengan estimasi lebih dari 20 ribu pengunjung,” ujar Suwito, Selasa (24/3).

Sebagian besar wisatawan datang dari luar daerah, memanfaatkan momen Lebaran untuk berlibur usai bersilaturahmi dengan keluarga.

Ramainya Telaga Sarangan dirasakan oleh Salah Satu Pengunjung Yefiandina Dwi Cantika. Dia mengaku sudah merasakan kepadatan sejak hari kemarin.

“Kemarin jalannya sudah macet. Kami sampai menginap, tetapi seru bisa naik kuda dan perahu, ombaknya juga cukup besar,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi wisata yang dipadati banyak pengunjung menjadi catatan bagi Penyedia Jasa Kuda, Angga Djunaidianto.

Menurutnya, jalur berkuda di sekitar Telaga Sarangan belum bisa digunakan karena terdampak longsor.