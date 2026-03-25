Lonjakan Penumpang KA Saat Lebaran, Daop 7 Madiun Layani 300 Ribu Orang

jatim.jpnn.com, MADIUN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mencatat sebanyak 300.542 pelanggan menggunakan jasa kereta api selama masa angkutan Lebaran periode 11–24 Maret 2026.

Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun Tohari mengatakan jumlah tersebut terdiri atas 126.191 pelanggan berangkat dan 174.351 pelanggan tiba di sejumlah stasiun wilayah kerjanya.

"Banyaknya penumpang di wilayah Daop Madiun tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi KA untuk mobilitas di masa angkutan lebaran ini," ujar Tohari, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan puncak arus balik terjadi pada H+2 Lebaran 2026 atau Senin (23/3) dengan total 31.024 penumpang.

Jumlah tersebut terdiri atas 17.404 penumpang berangkat dan 13.620 penumpang yang tiba di wilayah Daop 7 Madiun.

"Hari itu merupakan puncak arus balik di wilayah Daop Madiun pada Lebaran tahun ini," katanya.

Pada hari yang sama, Stasiun Madiun mencatat volume keberangkatan tertinggi mencapai 6.313 penumpang.

Disusul Stasiun Kediri sebanyak 1.476 penumpang, Stasiun Jombang 1.447 penumpang, Stasiun Tulungagung 1.428 penumpang, dan Stasiun Blitar sebanyak 1.085 penumpang.