Tragis! Dua Orang Tewas Ditabrak Mobil di Sidoarjo, Diduga Sopir Kurang Konsentrasi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Dua orang dilaporkan tewas setelah ditabrak mobil minivan yang diduga dikemudikan tanpa konsentrasi pada Selasa (24/3) dini hari.

Kasat Lantas Polresta Sidoarjo AKP Yudhi Anugrah Saputra mengatakan kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan pria berinisial IF (38) melaju dari arah Pasuruan menuju Sidoarjo.

Saat melintas di depan Pabrik Gula Candi, Kecamatan Candi, pengemudi diduga kurang konsentrasi.

Akibatnya, kendaraan tersebut menabrak dua pengguna jalan di depannya, yakni pengendara sepeda listrik berinisial KH dan pesepeda berinisial MA.

"Pengemudi diduga kurang konsentrasi saat berkendara sehingga tidak dapat menghindari dua kendaraan tanpa motor yang berada di depannya," kata Yudhi.

Benturan keras membuat kedua korban mengalami luka berat. Keduanya sempat dievakuasi ke RSUD RT Notopuro, tetapi dinyatakan meninggal dunia.

Polisi telah mengamankan pengemudi beserta kendaraan yang terlibat untuk kepentingan penyelidikan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo.

Petugas juga mengumpulkan keterangan saksi serta rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian.