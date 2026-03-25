Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (25/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dampit, Dau, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pagak, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.