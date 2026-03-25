Cuaca Jawa Timur 25 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (25/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Magetan, Situbondo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Siangnya Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Pacitan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban berawan. Wilayah lainnya gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)