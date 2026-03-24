Hampir 100 Ribu Kendaraan Padati GT Madiun Selama Periode Mudik Lebaran

jatim.jpnn.com, MADIUN - PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) mencatat lonjakan volume kendaraan yang keluar melalui Gerbang Tol (GT) Madiun selama periode 13–22 Maret 2026.

Secara kumulatif, tercatat sebanyak 98.320 kendaraan melintas, atau meningkat sekitar 85,40 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang mencapai 53.020 kendaraan.

Kenaikan ini menunjukkan tingginya pergerakan masyarakat selama arus mudik Idulfitri 1447 H.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, JNK terus menjaga kesiapan operasional di seluruh lini guna memastikan perjalanan pengguna jalan tetap lancar, aman, dan nyaman.

Direktur Utama PT JNK Arie Irianto menyampaikan pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan seiring dengan meningkatnya volume kendaraan selama periode mudik.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan dengan melayani sepenuh hati kepada seluruh pengguna jalan. Kami juga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kondisi kendaraan serta kecukupan saldo uang elektronik sebelum memasuki tol,” ujarnya.

Selain itu, pengguna jalan disarankan untuk mengunduh aplikasi Travoy guna memperoleh informasi terbaru mengenai kondisi lalu lintas, lokasi rest area, tarif tol, serta layanan darurat yang tersedia.

JNK juga mengingatkan agar pengguna jalan selalu mengutamakan keselamatan, menjaga jarak aman, serta beristirahat di rest area apabila merasa lelah selama perjalanan.