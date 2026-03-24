JPNN.com Jatim Jatim Terkini KBS Terima 40 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2026

KBS Terima 40 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2026

Selasa, 24 Maret 2026 – 19:37 WIB
KBS Terima 40 Ribu Pengunjung Selama Libur Lebaran 2026 - JPNN.com Jatim
KBS catat telah melayani 40 ribu pengunjung saat libur Lebaran 2026 hingga Selasa (24/3). Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebun Binatang Surabaya (KBS) masih jadi primadona turis dalam dan luar kota untuk menghabiskan libur Lebaran 2026. Jumlah pengunjung telah mencapai 40 ribu hingga, Selasa (24/3).

Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri Sunarwidhi mengatakan bahwa momen liburan dimanfaatkan banyak keluarga untuk rekreasi edukatif yang terjangkau dan dekat dengan anak-anak.

“Selama periode libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Idulfitri, tercatat sekitar 40 ribu pengunjung datang ke KBS. Mayoritas adalah keluarga yang ingin mengajak anak-anak melihat dan mengenal satwa secara langsung,” ujar Lintang, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan menjelaskan rata-rata wisatawan yang datang ke KBS menghabiskan waktu berkeliling melihat satwa dibandingkan mencoba wahana.

“Interaksi langsung dengan hewan menjadi pengalaman yang paling dicari, terutama bagi anak-anak,” jelasnya.

Dari sisi akses, pintu utama dan pintu 12 masih menjadi jalur favorit pengunjung. Sementara itu, Tunnel TIJ–KBS juga menarik perhatian, menyumbang sekitar 40–49 persen dari total arus kunjungan.

“Menariknya, pada hari kedua Lebaran, suasana KBS juga diramaikan wisatawan mancanegara. Jumlahnya diperkirakan sudah mencapai ratusan orang hingga akhir masa libur,” ungkapnya.

Selain itu, kehadiran satwa-satwa baru hasil kelahiran turut menambah daya tarik. Beberapa di antaranya adalah anakan kapibara, merak, musang, hingga landak yang menjadi perhatian pengunjung, khususnya anak-anak.

KBS masih jadi primadona saat libur Lebaran 2026, sudah ada 40 ribu pengunjung
