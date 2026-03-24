JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mandi di Sungai, Remaja Bondowoso Terseret Arus dan Ditemukan Tewas

Mandi di Sungai, Remaja Bondowoso Terseret Arus dan Ditemukan Tewas

Selasa, 24 Maret 2026 – 19:07 WIB
Mandi di Sungai, Remaja Bondowoso Terseret Arus dan Ditemukan Tewas - JPNN.com Jatim
BPBD evakuasi remaja terseret arus di Sungai Sampean Bondowoso yang ditemukan meninggal dunia, Senin (23/3). Foto: Dok. BPBD Bondowoso

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorang remaja berinisial RMS (17 tahun) meninggal dunia setelah terseret arus deras Sungai Sampean Baru , Desa/Kecamatan Tapen, Bondowoso pada Senin (23/3).

Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu bermula saat korban mandi di sekitar pukul 12.00 WIB di Sungai Sampean saat kondisi arus deras.

Hal itu mengakibatkan korban terseret. Teman korban yang berada di lokasi sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi upaya tersebut gagal karena kuatnya arus air.

?"Temannya sempat hendak menolong, tetapi tidak mampu karena arus air yang sangat deras," katanya, Selasa (24/3).

Teman korban langsung menginformasikan kepada warga dan bersama-sama melakukan pencarian. Namun, takdir berkata lain, sekitar pukul 14.20 WIB korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

?"Korban ditemukan sudah meninggal dunia," pungkasnya. (mcr23/jpnn)

BPBD evakuasi remaja terseret arus di Sungai Sampean Bondowoso yang ditemukan meninggal dunia

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bondowoso remaja terseret arus Sungai Sampean Bondowoso Sungai Sampean

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU