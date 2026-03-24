Mandi di Sungai, Remaja Bondowoso Terseret Arus dan Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Seorang remaja berinisial RMS (17 tahun) meninggal dunia setelah terseret arus deras Sungai Sampean Baru , Desa/Kecamatan Tapen, Bondowoso pada Senin (23/3).

Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo menjelaskan berdasarkan keterangan saksi, kejadian itu bermula saat korban mandi di sekitar pukul 12.00 WIB di Sungai Sampean saat kondisi arus deras.

Hal itu mengakibatkan korban terseret. Teman korban yang berada di lokasi sempat berusaha memberikan pertolongan, tetapi upaya tersebut gagal karena kuatnya arus air.

?"Temannya sempat hendak menolong, tetapi tidak mampu karena arus air yang sangat deras," katanya, Selasa (24/3).

Teman korban langsung menginformasikan kepada warga dan bersama-sama melakukan pencarian. Namun, takdir berkata lain, sekitar pukul 14.20 WIB korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

?"Korban ditemukan sudah meninggal dunia," pungkasnya. (mcr23/jpnn)