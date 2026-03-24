Isi Pertalite Berujung Petaka, Pom Mini di Gresik Kebakaran

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kebakaran melanda sebuah pom mini di Desa Campur Rejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Selasa (24/3) pagi.

Pom mini milik Muharto itu dilaporkan terbakar sekitar pukul 07.24 WIB saat pemilik tengah memindahkan bahan bakar jenis pertalite dari drum ke tangki mesin pom mini.

Saat proses pemindahan berlangsung, tiba-tiba muncul api yang langsung membesar. Kobaran api tersebut mengenai Muharto hingga menyebabkan luka bakar pada bagian tangan.

Api kemudian semakin membesar dan merembet ke sejumlah objek di sekitar lokasi, termasuk tiga unit sepeda motor, rumah milik korban, serta satu unit booth container penjual minuman.

Perangkat desa setempat segera melaporkan kejadian tersebut ke pos pemadam kebakaran dan menghubungi personel dari Pos Dukun.

Tim Damkar Pos Dukun bergerak cepat dan tiba di lokasi sekitar pukul 07.59 WIB. Proses pemadaman dilakukan dengan bantuan armada dari Pos Paciran, Lamongan.

“Api dipadamkan sekitar pukul 08.59 WIB tanpa ada kendala. Personil Pos Dukun kemudian balik kanan ke pos Dukun setelah memastikan situasi aman,” kata Kepala Damkar Gresik Suyono.

Akibat kejadian ini, kerugian materiil ditaksir mencapai Rp150 juta, meliputi tiga sepeda motor dan satu unit rombong container penjual minuman yang hangus terbakar.