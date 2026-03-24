Masih Ada 109 Ribu Tiket KA Lebaran, Puncak Arus Balik Hari Ini

Selasa, 24 Maret 2026 – 17:32 WIB
Sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan pada periode Angkutan Lebaran 2026 memasuki area Stasiun Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/3/2026). ANTARA/Fahmi Alfian/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan tiket kereta api jarak jauh selama masa Angkutan Lebaran 2026 masih tersedia.

Hingga saat ini, penjualan tiket periode 11 Maret hingga 1 April 2026 telah mencapai 452.173 tiket atau sekitar 80 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.

“Masih ada sekitar 109.355 tiket yang bisa dipesan masyarakat,” kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono.

Menurut Mahendro, penjualan tiket diperkirakan terus meningkat seiring tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api saat Lebaran.

Selama periode Angkutan Lebaran, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 633.977 penumpang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 339.941 penumpang berangkat dan 294.036 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8.

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Selasa (24/3) dengan total pergerakan mencapai 54.114 penumpang.

Jumlah itu terdiri atas 30.853 penumpang datang dan 23.261 penumpang berangkat.

Sumber Antara
