Masih Ada 109 Ribu Tiket KA Lebaran, Puncak Arus Balik Hari Ini

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya memastikan tiket kereta api jarak jauh selama masa Angkutan Lebaran 2026 masih tersedia.

Hingga saat ini, penjualan tiket periode 11 Maret hingga 1 April 2026 telah mencapai 452.173 tiket atau sekitar 80 persen dari total kapasitas 561.528 tempat duduk.

“Masih ada sekitar 109.355 tiket yang bisa dipesan masyarakat,” kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono.

Baca Juga: Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Taman Pelangi Surabaya

Menurut Mahendro, penjualan tiket diperkirakan terus meningkat seiring tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api saat Lebaran.

Selama periode Angkutan Lebaran, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani 633.977 penumpang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 339.941 penumpang berangkat dan 294.036 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8.

Puncak arus balik diprediksi terjadi pada Selasa (24/3) dengan total pergerakan mencapai 54.114 penumpang.

Jumlah itu terdiri atas 30.853 penumpang datang dan 23.261 penumpang berangkat.