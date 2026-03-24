Arus Lebaran 2026 Meningkat, Trafik Tol Pandaan–Malang Tembus 835 Ribu Kendaraan

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat 835.182 kendaraan masuk dan keluar wilayah Malang pada periode H-10 hingga H+1 (11–23 Maret 2026) Hari Raya Idulfitri 2026, Selasa (24/3).

Jumlah tersebut meningkat 12,54 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal tahun 2026 yang tercatat sebanyak 742.148 kendaraan.

General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur menyampaikan lonjakan mobilitas ini masih dapat diantisipasi dengan baik melalui berbagai strategi operasional.

“Terjadi peningkatan pergerakan kendaraan yang sangat signifikan menuju maupun meninggalkan Malang dan Batu. Meskipun demikian, kepadatan lalu lintas atau V/C ratio di Gerbang Tol berhasil kami jaga pada ambang batas aman dan lancar, dengan rekayasa distribusi antrean di gerbang tol yang efektif dan memaksimalkan penggunaan Mobile Reader (MR) serta penataan parkir di rest area untuk kapasitas saat peak season,” ujar Reza.

Secara rinci, peningkatan volume kendaraan terjadi di seluruh gerbang tol di ruas Pandaan–Malang:

GT Purwodadi

Sebanyak 42.998 kendaraan masuk ke Malang atau naik 6,84 persen dari kondisi normal 40.244 kendaraan. Sementara itu, kendaraan keluar mencapai 44.369 kendaraan atau naik 6,64 persen dari 41.608 kendaraan.

GT Lawang