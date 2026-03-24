Puncak Arus Balik Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya Layani 54.114 Pelanggan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya mencatat melayani 54.114 pelanggan pada puncak arus balik mudik Lebaran 2026, Selasa (24/3).

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Tranng Bawono merinci jumlah tersebut terdiri dari 30.853 penumpang datang dan 23.261 penumpang berangkat.

"Jumlah tersebut berpotensi mengalami peningkatan seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatanganc," kata Mahendro.

Hendro menjelaskan tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi, yaknit Sasiun Surabaya Gubeng: 16.656 penumpang, Stasiun Surabaya Pasar Turi 15.934 penumpang dan Stasiun Malang 7.788 penumpang.

Selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada 11–24 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 633.977 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 339.941 penumpang berangkat dan 294.036 penumpang datang.

Sementara itu, hingga Selasa (24/3), penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat mencapai 452.173 tiket atau sekitar 80 persen dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 561.528 tempat duduk.

Angka tersebut merupakan akumulasi keberangkatan untuk periode 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10).

"Penjualan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring berlangsungnya masa Angkutan Lebaran," katanya. (mcr23/jpnn)