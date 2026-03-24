Damkar Surabaya Evakuasi Ular Piton 3,5 Meter dari Kandang Ayam di Kalianak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya (DPKP) mengevakuasi seekor ular piton berukuran besar dari kandang ayam milik warga di kawasan Kalianak, Selasa (24/3).

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Surabaya M Rokhim mengatakan evakuasi dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga sekitar pukul 09.07 WIB.

“Petugas langsung berangkat pukul 09.08 WIB dan tiba di lokasi pukul 09.12 WIB,” ujarnya.

Lokasi penemuan ular berada di Jalan Kalianak Barat No.76, Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya. Ular tersebut diketahui masuk ke kandang ayam milik warga bernama Masyudiono.

Petugas dari Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo yang tiba di lokasi langsung melakukan koordinasi sebelum proses evakuasi dilakukan.

“Ular dievakuasi sekitar pukul 09.46 WIB,” jelas Rokhim.

Dari hasil penanganan, ular yang ditemukan merupakan jenis piton dengan panjang sekitar 3,5 meter dan diameter kurang lebih 10 sentimeter.

Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Proses evakuasi berjalan lancar dan situasi di lokasi kembali aman setelah ular diamankan oleh petugas. (mcr12/jpnn)