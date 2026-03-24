Dua Warga Magetan Tewas Setelah Motor Terperosok ke Jurang di Madiun

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Insiden tragis menimpa pengendara sepeda motor asal Kabupaten Magetan pada Senin (23/3) sekitar pukul 12.45 WIB. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Desa Cermo, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Peristiwa nahas ini sempat terekam dalam video amatir yang memperlihatkan kedua korban sudah tergeletak tidak bernyawa di lokasi kejadian.

Tak jauh dari posisi korban, ditemukan sepeda motor matik berwarna putih dalam kondisi rusak berat.

Kapolsek Kare AKP Gunawan membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menjelaskan ecelakaan bermula saat kendaraan melaju dari arah utara menuju selatan.

“Kendaraan korban melaju dari arah utara ke selatan, tepatnya dari arah Kecamatan Gemarang ke arah Kecamatan Kare,” ujar Gunawan.

Korban diketahui bernama Teguh Prayitno (62) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AE 4096 OL, dengan penumpang Sulistiyani (59). Keduanya merupakan warga Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

Diduga, sepeda motor mengalami gangguan pada sistem pengereman saat melintasi jalur menurun yang cukup curam, sehingga kendaraan tidak terkendali dan terjun ke jurang.

“Karena turunan tajam, diperkirakan mengalami rem blong hingga sepeda motor terjun ke jurang yang cukup dalam,” jelasnya.