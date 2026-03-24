Hari Air Sedunia, Khofifah Indar Parawansa Soroti Akses Air Bersih sebagai Hak Asasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan dalam peringatan Hari Air Sedunia 2026, Senin (23/3).

Khofifah menyatakan bahwa akses terhadap air bersih merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara merata. Ia menilai ketersediaan air bersih juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan kesetaraan, khususnya bagi perempuan.

“Hari Air Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran bahwa air bersih adalah hak asasi manusia. Ketika akses air tersedia secara adil, maka kesempatan untuk hidup sehat, produktif, dan setara juga akan semakin terbuka, khususnya bagi perempuan,” ujar Khofifah.

Peringatan tahun ini mengusung tema global Water and Gender-Where Water Flows, Equality Grows yang menyoroti hubungan antara akses air dan kesetaraan gender.

Menurut Khofifah, krisis air masih menjadi tantangan global. Dia menyebut sekitar 2,2 miliar penduduk dunia saat ini hidup di wilayah yang mengalami kekurangan air, dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat.

“Krisis air tidak hanya berdampak pada ketersediaan air minum, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pangan. Produksi pangan dapat menurun, harga pangan meningkat, hingga memicu kerawanan pangan dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat rentan,” tuturnya.

Dia juga menyinggung peran UNESCO dalam mendorong pengelolaan air berkelanjutan melalui berbagai program global berbasis sains dan solusi praktis.

“Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air, termasuk dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pengelolaan air tanah, serta kerja sama lintas wilayah,” kata dia.