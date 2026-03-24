Pengendara Motor Tewas Tertabrak Kereta di Perlintasan Taman Pelangi Surabaya

Selasa, 24 Maret 2026 – 12:37 WIB
BPBD Kota Surabaya mengevakuasi korban tertabrak kereta api di perlintasan Jalan Ahmad Yani Surabaya. Foto: Dok. Command Center 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan kereta api dan sepeda motor terjadi di perlintasan Jalan Ahmad Yani No.1, tepatnya di kawasan Taman Pelangi, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Senin (23/3) sore.

Korban diketahui berinisial CS (52), seorang laki-laki warga Jojoran 1, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng.

Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menjelaskan bahwa laporan kecelakaan diterima pada pukul 17.04 WIB, dan petugas tiba di lokasi hanya empat menit kemudian.

“Petugas tiba di lokasi, korban sudah dalam kondisi tergeletak di samping perlintasan. Setelah dilakukan pengecekan bersama tim TGC, korban dinyatakan meninggal dunia,” ujar Linda.

Berdasarkan keterangan petugas, kecelakaan terjadi saat kereta api Supas relasi Surabaya–Pasuruan melintas menuju Stasiun Wonokromo sekitar pukul 16.57 WIB. Diduga korban tertabrak ketika mencoba menyeberangi perlintasan.

Seusai kejadian, jenazah korban dievakuasi oleh petugas gabungan BPBD, TGC Selatan, Posko Terpadu Selatan, Polsek Wonocolo, dan ambulans RS Bhayangkara ke kamar jenazah RS Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut.

“Penanganan lebih lanjut terkait kejadian ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Keluarga korban telah dihubungi dan menuju ke rumah sakit,” katanya

Kejadian ini menjadi peringatan penting bagi pengendara untuk selalu berhati-hati di perlintasan kereta api sekaligus menekankan pentingnya pengawasan dan keselamatan di titik-titik rawan kecelakaan. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

