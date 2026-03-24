Polisi Bantu Ibu Tenang Beribadah, Balita Digendong Saat Salat Id di Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Suasana hangat dan penuh kepedulian terlihat saat pelaksanaan Salat Idulfitri di depan Masjid An Nur Sokosari, Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Sabtu (21/3).

Di tengah tugas pengamanan, anggota Polsek Kedunggalar menunjukkan sisi humanisnya dengan membantu seorang ibu yang tengah beribadah.

Aiptu Darto, salah satu personel yang bertugas tampak menggendong seorang balita agar sang ibu bisa mengikuti Salat Id dengan lebih tenang. Aksi sederhana ini menjadi perhatian warga sekitar dan menuai apresiasi dari jemaah

Kehadiran polisi yang tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan masyarakat, membuat suasana ibadah terasa lebih nyaman. Warga pun mengaku terbantu, terutama bagi orang tua yang membawa anak kecil.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama menegaskan bahwa peran Polri tidak terbatas pada pengamanan saja, tetapi juga mencakup kepedulian sosial di lapangan.

“Anggota Polri tidak hanya bertugas melakukan pengamanan Salat Id, tetapi juga harus peka dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan. Termasuk membantu mengasuh balita agar orang tuanya dapat beribadah dengan tenang, aman, dan khusyuk,” ujar Prayoga, Senin (23/3).

Dia menambahkan pendekatan humanis akan terus menjadi bagian penting dalam setiap tugas kepolisian.

“Pelayanan sekecil apa pun yang diberikan dengan tulus akan sangat berarti bagi masyarakat. Inilah bentuk kehadiran Polri yang humanis, dekat, dan bermanfaat bagi warga,” kata dia. (mcr23/jpnn)