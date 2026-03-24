Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Sejumlah Kawasan Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (24/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang berawan di seluruh kawasan.

Sorenya berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.

Malamnya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, dan Ngantang. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sore dan malam gerimis mengguyur Pakisajid dan Wagir. kawasan lainnya berawan.