Cuaca Jawa Timur 24 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (24/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kediri, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Gresik, Kota Malang, Pamekasan, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.