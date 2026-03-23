Viral Jemaah Ribut Seusai Salat Id di Surabaya, Diduga Gegara HP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keributan antarjemaah terjadi seusai salat Idulfitri di kawasan Masjid Kemayoran, Surabaya pada Sabtu (21/3).

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial karena terekam video yang memperlihatkan ketegangan di halaman masjid di Jalan Indrapura, Kecamatan Krembangan.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pria terlibat cekcok hingga aksi saling pukul di tengah kerumunan jemaah.

Adapun dua anggota kepolisian terlihat datang untuk meredam situasi.

Menariknya, khotbah dari imam masih terdengar melalui pengeras suara saat keributan berlangsung.

Pengurus masjid Dedi Kurniawan membenarkan adanya kejadian tersebut.

Namun, dis mengaku tidak mengetahui secara langsung kronologi awal karena saat itu berada di dalam masjid.

“Saya tidak tahu langsung kejadiannya, kebetulan sedang bertugas di dalam,” kata Dedi, Senin (23/3).