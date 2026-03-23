Alat Kelamin Tersangkut Resleting, Tangis Remaja Ngawi Pecah—Damkar Turun Tangan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang anak berinisial L (9) di Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi mengalami kepanikan pada Sabtu (21/3). Tangisnya pecah, histeris, saat dia menyadari alat kelaminnya tersangkut resleting celana yang dikenakannya.

Upaya melepaskan diri secara mandiri tak membuahkan hasil. Rasa nyeri justru makin menjadi, membuat situasi kian genting.

Orang tua L yang diliputi kepanikan segera bertindak cepat, membawanya ke Puskesmas Widodaren sambil memohon bantuan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Ngawi.

Berbagai cara sempat dicoba. Resleting berusaha dilepaskan secara manual, bahkan sebagian celana dipotong.

Namun, semuanya sia-sia. Jepitan logam itu telah mengunci kulit dengan kuat, membuat setiap percobaan justru berisiko memperparah kondisi.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Ngawi Rochmat Angga Permadi mengungkapkan bahwa laporan darurat diterima oleh petugas piket Pos Barat. Tanpa menunda waktu, tim segera meluncur ke lokasi untuk melakukan penyelamatan.

“Penanganan harus sangat hati-hati. Ini bagian sensitif, tidak bisa sembarangan ditarik,” ujarnya.

Dengan ketelitian tinggi dan penuh kehati-hatian, petugas menggunakan alat sederhana berupa tang. Satu per satu kawat pada resleting dibuka perlahan, mengurai tekanan yang menjepit tanpa menimbulkan luka tambahan. Setiap detik terasa menegangkan, berpacu dengan rasa sakit yang dialami korban.