KAI Daop 8 Surabaya Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran 2026, Besok

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus balik mudik Lebaran 2026 akan terjadi, Selasa (24/3) besok

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono puncak arus balik diproyeksi sebanyak 49.783 penumpang, terdiri dari 28.511 penumpang datang dan 21.272 penumpang berangkat.

"Kami melihat tren peningkatan arus balik sudah mulai terjadi dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Maret 2026," kata Mahendro.

Guna mengantisipasi hal tersebut, KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga optimalisasi pelayanan di stasiun.

Sementara itu, berdasarkan data sementara, Senin (23/3) jumlah pelanggan yang menggunakan kereta api di Daop 8 mencapi 50.027 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 27.294 penumpang datang dan 22.733 penumpang berangkat.

"Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya jadwal perjalanan hingga malam hari," katanya.

Adapun tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi pada hari ini (23/3), yaitu Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 14.934 penumpang (6.290 naik dan 8.644 turun), Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 13.927 penumpang (6.268 naik dan 7.659 turun), serta Stasiun Malang sebanyak 7.048 penumpang (2.935 naik dan 4.113 turun).