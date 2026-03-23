JPNN.com

KAI Daop 8 Surabaya Prediksi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran 2026, Besok

Senin, 23 Maret 2026 – 15:33 WIB
KAI Daop 8 Surabaya prediksi puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi 24 Maret, capai 49.783 penumpang.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus balik mudik Lebaran 2026 akan terjadi, Selasa (24/3) besok

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono puncak arus balik diproyeksi sebanyak 49.783 penumpang, terdiri dari 28.511 penumpang datang dan 21.272 penumpang berangkat.

"Kami melihat tren peningkatan arus balik sudah mulai terjadi dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Maret 2026," kata Mahendro.

Guna mengantisipasi hal tersebut, KAI Daop 8 Surabaya telah melakukan berbagai persiapan guna memastikan seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana hingga optimalisasi pelayanan di stasiun.

Sementara itu, berdasarkan data sementara, Senin (23/3) jumlah pelanggan yang menggunakan kereta api di Daop 8 mencapi 50.027 orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 27.294 penumpang datang dan 22.733 penumpang berangkat.

"Angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring berlangsungnya jadwal perjalanan hingga malam hari," katanya.

Adapun tiga stasiun dengan volume penumpang tertinggi pada hari ini (23/3), yaitu Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 14.934 penumpang (6.290 naik dan 8.644 turun), Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 13.927 penumpang (6.268 naik dan 7.659 turun), serta Stasiun Malang sebanyak 7.048 penumpang (2.935 naik dan 4.113 turun).

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KAI Daop 8 Surabaya prediksi puncak arus balik puncak arus balik mudik 2026 arus balik mudik lebaran 2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU