Cuaca Jawa Timur 23 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis di Sejumlah Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (23/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Kota Probolinggo, Lumajang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Magetan dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Magetan dan Tuban. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Surabaya, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33d derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.