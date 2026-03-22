Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Sejumlah Kawasan Gerimis

Minggu, 22 Maret 2026 – 11:26 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (22/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dampit, Dau, Karangploso, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Pakisaji, Singosari, Sumberpucung, Tirtoyudo, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore Bantur, Donomulyo, Gedangan, Jabung, dan Kasembon berawan dan berangin. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-28 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini.
