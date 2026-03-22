Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Berpotensi Gerimis Hingga Hujan lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (22/3)

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir masih melanda Asem Rowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 19-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)