Rumah di Kampung Wisata Ketandan Surabaya Ludes Terbakar Saat Lebaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda satu unit rumah di kawasan Kampung Wisata Ketandan, Jalan Ketandan Lama Gang 2 Nomor 29, Kelurahan Genteng, Surabaya, Sabtu (21/3) malam.

Peristiwa tersebut dilaporkan ke petugas sekitar pukul 20.18 WIB dan langsung ditindaklanjuti oleh tim pemadam.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Laksita Rini mengatakan pihaknya mengerahkan 13 unit tempur dan lima unit tim penyelamat ke lokasi.

“Petugas langsung diberangkatkan satu menit setelah laporan diterima,” ujarnya.

Objek yang terbakar merupakan rumah berukuran sekitar 8 x 15 meter yang berada di kawasan padat penduduk.

Api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 20.41 WIB, sementara proses pembasahan selesai sekitar pukul 21.23 WIB.

“Kondisi saat ini sudah kondusif,” kata Laksita.

Berdasarkan keterangan saksi, api tiba-tiba membesar sebelum akhirnya warga menghubungi layanan darurat 112.