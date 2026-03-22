Cuaca Jawa Timur 22 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (22/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Malang, Lumajang, Pacitan, Pamekasan, Situbondo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, dan Sidoarjo. Beberapa jam kemudian sejumlah wilayah berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan. Gerimis mengguyur Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)