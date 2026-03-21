Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Hingga Sore Berpotensi Gerimis di Kawasan Berikut
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (21/3) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Malamnya curah hingga berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya Karangploso gerimis. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.
Siang dan sore gerimis mengguyur Bululawang, Gondanglegi, Karangploso, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tajinan, dan Turen. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-29 derajat celsius.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
