Cuaca Jawa Timur 21 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (21/3).



Paginya hujan ringan atau gerimis Bangkalan, Kota Malang, Magetan, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.



Siangnya gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.



Sorenya gerimis mengguyur Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.



Malamnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Ngawi, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.



BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-18 kilometer per jam.



Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)