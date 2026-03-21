Banjir Disertai Pasir Sempat Lumpuhkan Jalan Mayjen Sukowati Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Hujan deras yang mengguyur cukup lama pada Jumat sore (20/3) mengakibatkan banjir meluap di Ruas Jalan Mayjen Sukowati, Kecamatan/Kabupaten Magetan.

Luapan air yang disertai material pasir membuat jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan pembersihan material yang terbawa arus.

Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani menjelaskan bahwa untuk sementara hanya satu sisi jalan yang terdampak. Proses pembersihan hingga kini masih terus berlangsung.

“Setelah banjir surut, banyak pasir menumpuk di pinggir jalan. Pembersihan dilakukan bersama BPBD, kepolisian, dan pihak terkait lainnya,” ujar Ika.

Pihaknya menargetkan pembersihan bisa selesai dalam hari yang sama, mengingat jalan tersebut merupakan jalur penghubung penting antara Kabupaten Magetan dan wilayah kota.

“Pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati karena masih ada sisa pasir maupun kerikil di badan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan,” katanya.

AKP Ika juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

“Warga Magetan diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena cuaca ekstrem masih sulit diprediksi,” ujarnya.