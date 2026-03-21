JPNN.com

Banjir Disertai Pasir Sempat Lumpuhkan Jalan Mayjen Sukowati Magetan

Sabtu, 21 Maret 2026 – 11:36 WIB
Hujan deras yang mengguyur cukup lama mengakibatkan banjir meluap di Ruas Jalan Mayjen Sukowati, Kecamatan/Kabupaten Magetan pada Jumat sore (20/3).

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Hujan deras yang mengguyur cukup lama pada Jumat sore (20/3) mengakibatkan banjir meluap di Ruas Jalan Mayjen Sukowati, Kecamatan/Kabupaten Magetan.

Luapan air yang disertai material pasir membuat jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung melakukan pembersihan material yang terbawa arus.

Kapolsek Magetan AKP Ika Wardani menjelaskan bahwa untuk sementara hanya satu sisi jalan yang terdampak. Proses pembersihan hingga kini masih terus berlangsung.

Baca Juga:

“Setelah banjir surut, banyak pasir menumpuk di pinggir jalan. Pembersihan dilakukan bersama BPBD, kepolisian, dan pihak terkait lainnya,” ujar Ika.

Pihaknya menargetkan pembersihan bisa selesai dalam hari yang sama, mengingat jalan tersebut merupakan jalur penghubung penting antara Kabupaten Magetan dan wilayah kota.

“Pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati karena masih ada sisa pasir maupun kerikil di badan jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan,” katanya.

Baca Juga:

AKP Ika juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang masih tidak menentu.

“Warga Magetan diharapkan meningkatkan kewaspadaan karena cuaca ekstrem masih sulit diprediksi,” ujarnya.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Magetan Banjir Magetan magetan banjir Idulfitri banjir magetan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU