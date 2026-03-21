Sopir Diduga Mengantuk, Mobil Tabrak PJU hingga Terbalik di Surabaya

Sabtu, 21 Maret 2026 – 11:06 WIB
Petugas DPKP mengevakuasi mobil terbalik di Jalan Dharmahusada Indah Surabaya. Foto: Dok. 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Innova Zenix bernomor polisi L 1917 BBD mengalami kecelakaan lalu lintas terbalik di Jalan Raya Dharmahusada Indah, Surabaya, Jumat (20/3).

Insiden yang terjadi pukul 15.38 itu diduga karena sopir mobil bernama Dhemas Arya Praditya (25) mengantuk.

Kabid DPKP Kota Surabaya Rokhim menjelaskan kejadian itu bermula saat mobil melaju dari arah selatan ke utara.

"Sesampainya di lokasi, sopir kehilangan keseimbangan sehingga menabarak tiang PJU, pohon, dan mobil yang sedang parkir diduga mengantuk," kata Rokhim.

Berutungnya, kejadian itu tidak menimbulkan korban jiwa. Pengemudi mobil selamat, hanya mengalami syok.

"Mobil parkir tertabrak, tetapi hanya tergores bagian bodi kanan. Tiang PJU juga tertabrak hingga patah," katanya.

Proses evakuasi dengan menerjunkan satu Unit Team Rescue Pasar Turi. Mobil dikembalikan ke kondiai semula dan evakuasi dinyatakan selesai pukul 16.38 WIB. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

