Pasutri di Gresik Nyaris Gagal Mudik Gegara Tertinggal Bus

Sabtu, 21 Maret 2026 – 09:34 WIB
Sat Lantas Polres Gresik mengantarkan pasutri yang tertinggal saat mudik gratis. Sempat kejar-kejaran dengan bus di Tol. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, GRESIK - Momen haru sekaligus menegangkan mewarnai arus mudik gratis 2026 di halaman Pemkab Gresik.

Pasangan suami istri nyaris gagal pulang kampung setelah terlambat datang dan mendapati bus yang mereka tunggu telah melaju meninggalkan lokasi.

Bus seharusnya berangkat pukul 07.30 WIB. Namun takdir berkata lain, pasutri tersebut baru tiba sekitar pukul 08.15 WIB—saat harapan mereka nyaris pupus di tempat.

Kepanikan pun tak terhindarkan ketika mereka menyadari rombongan telah pergi. Di tengah situasi genting itu, respons cepat aparat menjadi penentu.

Atas instruksi Kapolres Gresik, anggota Satlantas langsung bergerak. Dengan kendaraan patroli dan pengawalan (patwal), mereka melesat membelah jalanan, mengejar bus yang sudah melaju jauh hingga mendekati kawasan Tol Tandes, Surabaya.

Berkat koordinasi sigap di lapangan, bus akhirnya berhasil dihentikan. Momen lega pun pecah saat kedua pemudik itu kembali naik, melanjutkan perjalanan menuju Situbondo—kampung halaman yang hampir tak terjangkau.

Kasat Lantas Polres Gresik AKP Nur Arifin mengungkapkan aksi tersebut merupakan wujud nyata pelayanan kepada masyarakat.

"Saat itu Pak Kapolres memerintahkan kami dari Satlantas untuk mengejar bus tersebut agar pemudik tetap bisa berangkat. Alhamdulillah bus berhasil kami kejar dan pemudik dapat melanjutkan perjalanan,” ujar Arifin, Jumat (18/3).

