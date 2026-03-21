Jari Tangan Kiri Pelajar SMP di Bangkalan Putus Terkena Ledakan Petasan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Seorang anak di bawah umur berinisial NAH (14) dilaporkan mengalami luka serius seusai terkena ledakan petasan pada Rabu (18/3).

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama menjelaskan insiden ledakan mercon itu terjadi di Jalan Raya Martajasah Desa Martajasah Kecamatan/Kabupaten Bangkalan

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat korban hendak hendak mengambil plastik yang berisi bubuk mercon dengan menggunakan tangan kiri sekitar pukul 23.30 WIB.

"Nahasnya, saat diambil bubuk mercon tersebut meledak dan mengenai tubuh korban," kata Ipda Agung, Sabtu (20/3).

Warga yang mengetahui hal itu langsung menelpon pihak kepolisian dan rumah sakit untuk segera diberikan pertolonga pertama.

"Namun, sayangnya korban harus menerima kenyataan, bahwa ledakan itu mengakibatkan jari tangan kiri korban terputus," katanya.

Dengan adanya kejadian ini, pihak kepolisian menghimbau agar tidak bermain dengan petasan. Sebab, dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang di sekitarnya. (mcr23/jpnn)