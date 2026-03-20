H-1 Lebaran, 38.543 Diproyeksikan Gunakan Kereta Api di Daop 8
jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya memproyeksikan sebanyak 38.543 penumpang akan memanfaatkan layanan kereta api pada Jumat (20/3) atau H-1 Lebaran 2026.
Jumlah tersebut terdiri dari 23.012 penumpang berangkat dan 15.531 penumpang datang.
Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono merinci tiga stasiun dengan volume penumpan tertingi yaitu, Stasiun Surabaya Gubeng: 11.170 penumpang, Stasiun Surabaya Pasarturi: 10.910 penumpang dan Stasiun Malang: 5.106 penumpang.
"Angka ini masih berpotensi meningkat seiring berlangsungnya jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," kata Mahendro, Jumat (20/3).
Mahendro menjelaskan selama periode Angkutan Lebaran 2026 pada 11–20 Maret 2026, KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 431.280 pelanggan. Jumlah tersebut terdiri dari 239.190 penumpang berangkat dan 192.090 penumpang datang.
Sementara itu, hingga Jumat (20/3), penjualan tiket kereta api jarak jauh tercatat mencapai 419.231 tiket atau sekitar 75 persen dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 561.528 tempat duduk.
Angka tersebut merupakan akumulasi keberangkatan untuk periode 11 Maret 2026 (H-10) hingga 1 April 2026 (H+10). Penjualan tiket diperkirakan masih akan terus meningkat seiring berlangsungnya masa Angkutan Lebaran.
Secara keseluruhan, selama periode Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 8 Surabaya diproyeksikan melayani sebanyak 821.607 penumpang, yang terdiri dari 419.231 penumpang berangkat dan 402.376 penumpang datang.
