Tol Sumo Padat Saat Mudik 2026, 433 Ribu Kendaraan Tercatat Melintas

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) mencatat lonjakan volume lalu lintas sebesar 25,3 persen di Tol Surabaya–Mojokerto selama periode arus mudik H-10 hingga H-2 Idulfitri 1447 H (11–19 Maret 2026), dengan total 433.227 kendaraan.

Direktur Utama JSM Hari Pratama mengatakan peningkatan ini didominasi oleh pemudik menuju berbagai wilayah di Jawa Timur.

"Meski terjadi lonjakan signifikan, kondisi lalu lintas tetap terkendali dengan rasio kapasitas jalan yang aman dan antrean gerbang tol yang dapat diurai dengan baik," kata Hari, Jumat (20/3).

PT JSM mencatat volume lalu lintas di Gerbang Tol Warugunung sebanyak 211.568 kendaraan memasuki Surabaya atau naik sebesar 18,9 persen dari lalu lintas normal sebanyak 177.924 kendaraan.

Sementara itu, untuk kendaraan yang meninggalkan Surabaya tercatat sebanyak 221.659 kendaraan atau naik sebesar 32,2 persen dari lalu lintas normal sebanyak 167.743 kendaraan.

?PT JSM mengimbau pengguna jalan tol agar selalu mengutamakan keselamatan berkendara dengan mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kecukupan saldo uang elektronik dan bahan bakar sebelum memasuki jalan tol agar perjalanan dapat berlangsung lancar tanpa hambatan di gerbang tol," himbau Hari.

?Informasi lalu lintas terkini dan layanan bantuan jalan tol dapat diakses melalui One Call Center 24 Jam Jasa Marga Group di nomor 133 serta aplikasi Travoy.