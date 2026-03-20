Ganggu Ketertiban, Polisi Hentikan Konvoi dan Sound Horeg di Alun-alun Lamongan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polres Lamongan menghentikan kelompok remaja yang melakukan konvoi sound horeg di Alun-alun, Jumat (20/3) pukul 02.00 WIB. Kegiatan ini dihentikan karena masyarakat merasa terganggu.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan petugas menerima laporan dari masyarakat yang terganggu adanya kendaraan roda empat yang dilengkapi sound horeg dengan membunyikan musik yang keras melintas di wilayah Tambakboyo menuju pusat kota.

Selain itu, dilaporkan pula adanya aksi konvoi remaja di sekitar Alun-Alun Lamongan yang telah mengganggu dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Sat Samapta melakukan pengecekan di lokasi," kata Hamzaid.

Benar saja, petugas menemukan kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat. Aparat pun meminta kegiatan tersebut untuk dihentikan.

Selain menghentikan kegiatan, mereka yang terlibat juga diamankan untuk didata di Polres.

Adapun identitas remaja yang diamankan antara lain kelompok sound horeg yaitu AB (19), warga Kecamatan Sarirejo, Lamongan, W (14), pelajar, warga Kecamatan Sarirejo, Lamongan, RN (17), pelajar, Kecamatan Sarirejo, Lamongan

Sementara itu, kelompok konvoi terdiri dari MJ (16), pelajar, warga Desa Sidomukti, Lamongan, MF (15), pelajar, warga Desa Sidomukti, Lamongan, MF (15), warga Desa Sidomukti, Lamongan, AR (17), warga Kecamatan Tikung, Lamongan, AF (16), warga Kecamatan Kembangbahu, RA (14), warga Kecamatan Tikung, Lamongan