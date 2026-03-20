JPNN.com

Kondisi Kota Surabaya Tinggal 'Pemain Inti' Jalanan Lengang

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:32 WIB
Kondisi Jalan Pemuda Surabaya tampak lengang dari biasanya, Jumat (20/3). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suasana jalanan di Kota Surabaya nampak lebih lenggang dari biasanya, Jumat (20/3). Sejumlah ruas jalan seperti Jalan Pemuda, Gubeng, Tunjungan, Darmo kawasan pusat kota terlihat jauh lebih sepi dibandingkan hari-hari biasa.

Volume kendaraan menurun drastis, bahkan pada jam-jam yang biasanya menjadi puncak kemacetan.

"Biasanya macet sekali, apalagi pagi dan sore, tetapi sekarang lancar, bahkan terasa kosong,” ujar Arvina salah satu pengendara yang melintas di kawasan Wonokromo.

Fenomena ini terjadi karena sebagian besar warga memilih pulang ke daerah asal untuk merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

Tradisi mudik yang kembali normal pascapandemi membuat arus keluar kota meningkat signifikan sejak beberapa hari sebelum Lebaran.

Selain jalanan yang lengang, sejumlah pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan bisnis juga tampak sepi. Banyak toko tutup sementara, dan aktivitas ekonomi melambat.

Hanya beberapa tempat seperti pusat oleh-oleh dan destinasi wisata tertentu yang masih terlihat ramai oleh pengunjung.

Walakin, kondisi ini justru membawa dampak positif bagi sebagian warga yang tetap tinggal di kota. Udara terasa lebih bersih, perjalanan menjadi lebih cepat, dan tingkat kebisingan berkurang.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

TAGS   Kota Surabaya lebaran 2026 Kondisi Kota Surabaya Kota Surabaya sepi Surabaya sepi dan lenggang

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU