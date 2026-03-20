Kisah Mahasiswa Untag Surabaya Jadi Sukarelawan Mudik di Stasiun dan Terminal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menerjunkan puluhan mahasiswa sebagai sukarelawan pelayanan pemudik.

Sebanyak 17 mahasiswa dari berbagai program studi disebar ke sejumlah titik transportasi di Surabaya, mulai Terminal Purabaya, Stasiun Gubeng, hingga Pos Pengamanan Pasar Turi.

Program sukarelawan ini berlangsung pada 16–27 Maret 2026 sebagai bentuk kontribusi kampus dalam membantu kelancaran arus mudik.

Di Stasiun Gubeng Baru, salah satu sukarelawan Alicia Aprilia Paulina bertugas mengarahkan arus penumpang agar tidak salah jalur menuju peron keberangkatan.

“Saya memastikan tidak ada penumpang yang tertinggal atau salah jalur, termasuk membantu yang kehilangan barang,” ujar mahasiswa Ilmu Komunikasi itu.

Sementara itu, di Stasiun Gubeng Lama, sukarelawan lain Reza Rofi’ur Romadani membantu di bagian ticketing dan informasi rute perjalanan.

Peran tersebut dinilai mampu mengurai antrean sekaligus memudahkan pemudik mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Mahasiswa lainnya Fadli Bilal mengaku pengalaman terjun langsung di lapangan memberikan banyak pelajaran.