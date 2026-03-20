Lansia Tenggelam di Rawa Waduk Srirande Lamongan Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Seorang warga lanjut usia ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di rawa waduk Desa Srirande, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Kamis (19/3).

Korbannya ialah Sup (71). Dia berangkat dari rumah menuju sawah miliknya pada pagi hari untuk melakukan penyemprotan hama.

Namun, hingga pukul 10.30 WIB, korban belum kembali. Anak korban sempat mencari di sekitar lokasi sawah, tetapi hanya menemukan sepeda milik Sup tanpa keberadaan orangnya.

Kapolsek Deket AKP Akhmad Khusen mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 13.00 WIB dan segera turun bersama warga untuk melakukan pencarian.

“Sekitar pukul 15.10 WIB, korban ditemukan mengapung di tengah rawa dekat area persawahan dan sudah meninggal dunia. Petugas dan warga langsung mengevakuasi jasad korban,” ujar Akhmad.

Proses evakuasi dilakukan bersama anggota Polsek, petugas kesehatan dari Puskesmas Deket, serta warga setempat. Tim juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pendataan saksi, dan pemeriksaan medis awal terhadap korban.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda Hamzaid mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat beraktivitas di area persawahan atau perairan, terutama bagi warga lanjut usia.

“Kami menghimbau agar warga selalu waspada dan memperhatikan keselamatan diri, agar musibah serupa tidak terjadi di kemudian hari,” kata Hamzaid.