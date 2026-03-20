Waspada! Satu Porsi Menu Lebaran Bisa Picu Asam Urat hingga Hipertensi

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pakar gizi klinik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Tirta Prawita Sari mengingatkan risiko kesehatan yang mengintai saat menyantap hidangan khas Lebaran, terutama bagi penderita asam urat.

Menurut Tirta, makanan seperti sambal goreng ati yang tinggi purin dapat memicu serangan gout akut, apalagi jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup.

"Penderita asam urat yang mengonsumsi sambal goreng ati, yang padat purin, rentan mengalami serangan gout (salah satu radang sendi) akut, terutama bila kurang minum air putih," ujar Tirta, Jumat (20/3).

Dia menjelaskan satu porsi menu Lebaran seperti ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng ati, dan kue kering dapat mengandung sekitar 1.390 kalori. Jumlah itu hampir setara dengan kebutuhan kalori harian sebagian orang dewasa.

Tak hanya tinggi kalori, lebih dari 60 persen kandungan energi berasal dari lemak jenuh santan. Kandungan natriumnya juga mencapai sekitar 2.035 miligram, hampir menyentuh batas konsumsi harian yang direkomendasikan World Health Organization sebesar 2.000 miligram.

Sementara itu, kandungan seratnya hanya sekitar lima gram, jauh di bawah kebutuhan harian 25–30 gram.

Tirta menambahkan kombinasi makanan tersebut memberi tekanan pada berbagai sistem metabolisme tubuh sekaligus.

Misalnya, ketupat dan lontong memiliki indeks glikemik tinggi (85–90) yang dapat memicu lonjakan gula darah secara cepat.