JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 20 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Cuaca Jawa Timur 20 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Jumat, 20 Maret 2026 – 10:25 WIB
Cuaca Jawa Timur 20 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (20/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis Bangkalan, Blitar, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, dSidoarjo, dan Sumenep. Kota Batu hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Batu, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Batu, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU