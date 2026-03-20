Cuaca Jawa Timur 20 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (20/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis Bangkalan, Blitar, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto.

Gerimis juga mengguyur Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, dSidoarjo, dan Sumenep. Kota Batu hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Batu, Pamekasan, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Batu, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.