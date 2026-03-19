Pemkot Surabaya Gandeng Pengusaha Perluas Jaringan CCTV Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menggandeng kalangan pengusaha untuk memperluas jaringan CCTV di jalan protokol dan ruas utama.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan kota serta menutup titik-titik yang belum terpantau.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya M Fikser mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah kota dan pelaku usaha.

“Pemkot Surabaya mengajak para pelaku usaha untuk turut berperan dalam menjaga keamanan kota melalui dukungan pemasangan CCTV di lingkungan sekitar tempat usaha mereka,” ujarnya, Kamis (19/3).

Pemkot menilai penguatan keamanan tidak bisa dilakukan sendiri sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi penting dalam memperluas jangkauan pengawasan.

Sejumlah titik pemasangan CCTV telah dipetakan, termasuk identifikasi area yang masih menjadi blank spot. Pengusaha didorong untuk memasang kamera di sekitar lokasi usaha guna menutup celah tersebut.

“Untuk menjangkau titik-titik yang selama ini belum terpantau kamera pengawas, Pemkot Surabaya meminta dukungan para pengusaha agar turut memasang kamera pengawas di area sekitar kantor atau tempat usaha mereka,” kata Fikser.

Respons pengusaha disebut positif, dengan beberapa pihak langsung menyatakan kesiapan mendukung perluasan jaringan pengawasan.