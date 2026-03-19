4.000 Warga Jatim Ikut Mudik Gratis 2026, Pemprov Siapkan 158 Bus dan Moda Lain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberangkatkan 4.000 warga dalam program mudik gratis Lebaran 2026. Program ini ditujukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan angka kecelakaan, serta meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi yang aman dan terjangkau.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta mudik. Semoga perjalanan ini menjadi awal kebahagiaan, mempererat tali kekeluargaan, serta membawa keberkahan bagi panjenengan semua,” ujarnya.

Mudik gratis tahun ini menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari bus, truk pengangkut sepeda motor, hingga kapal laut. Selain itu, tersedia juga rute Jakarta–Jawa Timur bagi perantau.

Sebanyak 158 unit bus disiapkan, terdiri dari 58 bus untuk rute Jakarta–Surabaya yang telah memberangkatkan 2.230 pemudik pada 18 Maret 2026, serta 100 bus untuk 20 rute dalam provinsi.

“Baik yang dari Jakarta ke Jawa Timur, kemarin sudah diberangkatkan sebanyak 2.230 warga Jawa Timur. Hari ini ada 4.000 warga Jawa Timur yang akan diberangkatkan ke 20 titik tujuan melalui 100 bus,” jelasnya.

Selain bus, Pemprov Jatim juga telah memberangkatkan 3.000 penumpang menggunakan kapal laut dari Jangkar menuju Raas dan Sapudi pada 15 Maret. Total peserta mudik gratis tahun ini mencapai 9.230 orang.

Untuk memudahkan akses, pendaftaran dilakukan secara online dan offline.