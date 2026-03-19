JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hilal Belum Terlihat di 28 Titik Jawa Timur

Hilal Belum Terlihat di 28 Titik Jawa Timur

Kamis, 19 Maret 2026 – 19:37 WIB
Hilal Belum Terlihat di 28 Titik Jawa Timur - JPNN.com Jatim
Kemenag Jatim saat memantau rukyatul hilal untuk menentukan Idulfttri 1447 Hijriah. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar pemantauan rukyatul hilal di 28 titik dalam rangka penentuan 1 Syawal 1447 Hijriah, Kamis (19/3) petang. Hasilnya  hilal belum terlihat

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Akhmad Sruji Bahtiar menjelaskan proses  pengamatan berlangsung mulai pukul 17.40 WIB hingga 17.49 WIB dengan memanfaatkan teleskop sebagai alat bantu utama.

Dari hasil pemantauan tersebut, posisi hilal di wilayah Jawa Timur belum memenuhi kriteria imkanur rukyat sebagaimana yang ditetapkan oleh negara anggota MABIMS.

Dia menjelaskan ketinggian hilal saat pengamatan berada di kisaran 1,425 derajat, masih di bawah ambang batas minimal 3 derajat.

Sementara itu, elongasi hilal tercatat sekitar 5,30 derajat, belum mencapai ketentuan minimal 6,4 derajat.

“Dengan kondisi tersebut, hilal di Jawa Timur belum berhasil teramati,” ungkapnya.

Akhmad menyebut hasil rukyatul hilal dari berbagai titik tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah yang dilaksanakan di Jakarta.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idulfitri.

Kemenag Jatim pantau hilal di 28 titik. Hasilnya belum terlihat dan kemungkinan Idulfitri jatuh pada Sabtu (21/3).
