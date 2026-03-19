Volume Kendaraan di Tol Pandaan-Malang Naik 5,36 persen Jelang Idulfitri 2026.

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat sebanyak 471.369 kendaraan yang memasuki maupun meninggalkan Malang melalui Tol Pandaan-Malang pada periode H-10 hingga H-3 Hari Raya Idulfitri 2026 (11–18 Maret).

Angka ini naik 5,36 persen dibandingkan lalu lintas normal 2026 yang tercatat 447.386 kendaraan.

General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur memastikan layanan optimal tetap diberikan bagi pengguna jalan selama libur panjang Idulfitri.

"Meskipun volume lalu lintas meningkat, kami tetap memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan, baik di gerbang tol, arus lalu lintas, maupun layanan preservasi,” ujar Reza.

Berikut volume Lalu Lintas per gerbsng tol:

GT Purwodadi: 25.416 kendaraan masuk (naik 3,5 persen), 25.721 keluar (naik 1,7 persen).

GT Lawang: 25.937 kendaraan masuk (naik 10,8 persen), 31.782 keluar (naik 7,24 persen).

GT Singosari: 107.208 kendaraan masuk (turun 2,76 persen), 101.263 keluar (naik 3,3 persen).