Bakar Sampah Kebakaran, Rumah Produksi Kopra di Gresik Diamuk Si Jago Merah

jatim.jpnn.com, GRESIK - Berawal dari aktivitas bakar sampah, Rumah Produksi Kopra di Desa Kedunganyar, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, terbakar pada Rabu (18/3) malam.

Meski tidak ada korban jiwa, tetapi peristiwa kebakaran itu membuat para karyawan setempat, dilanda rasa panik. Mereka dibantu petugas Damkar berjibaku memadamkan api.

Kepala Damkar Gresik Suyono mengatakan laporan masuk sekira jam 21.08 WIB. Petugas tiba di lokasi kejadian waktu 21.29 WIB.

“Kejadian berawal dari salah 1 karyawan Rumah Produksi Kopra yang sedang berada di lokasi kejadian untuk bersih bersih. Kemudian berinisiatif membakar sampah di sekitar lokasi rumah produksi,” ujar Suyono.

Dia menambahkan, karena lalai akhirnya api merembet ke tumpukan batok kelapa yang berada di lokasi kejadian. Akibatnya batok kelapa sudah kering, mengakibatkan api mudah membesar.

“Kobaran api meluas dan karyawan langsung melihat kejadian tersebut, melaporkan ke pemilik usaha dan langsung menghubungi 112 untuk diteruskan ke Pos Driyorejo,” imbuhnya.

Pos Damkar Driyorejo yang menerima laporan langsung bergegas menuju lokasi. Sesampainya di lokasi personil langsung memadamkan api setelah kurang lebih 1 jam.

“Penanganan selesai jam 22.49 WIB. Api dipadamkan dan personel kemudian balik kanan,” bebernya.