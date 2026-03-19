5.000 Kendaraan Melintas di Jembatan Suramadu saat Puncak Mudik Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan pemudik, baik roda dua maupun roda empat, terpantau melintasi Jembatan Suramadu pada arus mudik Lebaran 2026, Kamis (19/3).

Hingga sore hari, tercatat sekitar 5.000 kendaraan telah menyeberang menuju Madura. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat, mengingat penetapan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat (20/3).

Pantauan di lokasi menunjukkan kepadatan terjadi pada lajur roda dua dengan antrean mencapai sekitar 100 meter. Kondisi ini disebabkan jalur tersebut hanya dapat dilalui satu kendaraan.

Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengizinkan sepeda motor menggunakan sebagian lajur mobil sebelum memasuki area Jembatan Suramadu.

Kapospam Suramadu AKP Yunus mengungkapkan bahwa kepadatan arus lalu lintas sebenarnya sudah terjadi sejak Rabu sore (18/3).

“Sejak siang hari ini sudah mulai padat. Sore nanti kemungkinan akan semakin meningkat karena para pekerja sudah mulai libur,” ujar Yunus.

Dia memprediksi jumlah kendaraan yang melintas hingga malam hari bisa mencapai 10.000 unit. Saat ini, sebanyak 16 petugas disiagakan untuk memantau arus lalu lintas di kawasan tersebut.

Yunus juga mengimbau para pemudik agar tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengurangi kecepatan, terutama mengingat potensi cuaca ekstrem.